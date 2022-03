O presidente Jair Bolsonaro, em mais uma conversa com apoiadores durante sua chegada ao palácio do Alvorada, comentou sobre a atual situação do Brasil e alertou para a “guerra” que se aproxima do Brasil: a da segurança alimentar.





O motivo é claro. Os conflitos vividos entre Ucrânia e Rússia podem interferir diretamente na garantia dessa segurança, baralhada durante a gestão do presidente Bolsonaro.