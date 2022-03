Câncer de intestino: confira 10 sinais que podem indicar tumor

O câncer de intestino ou colorretal é uma doença que se desenvolve no sistema digestivo e pode causar danos graves à saúde e até mesmo a morte.





De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa é de que o problema tenha provocado o óbito de cerca de 20 mil pessoas no Brasil apenas em 2019.





E é por isso que foi criada a campanha Março Azul-marinho, um período simbólico para conscientizar a população sobre a importância de prevenir e diagnosticar rapidamente possíveis casos de câncer de intestino ou colorretal.





De acordo com especialistas, além de realizar consultas e exames regulares, é importante ficar atento a alguns sintomas e sinais característicos. Saiba quais são:





Constipação;

Diarreia;

Estreitamento do calibre das fezes;

Ausência da sensação de alívio após a evacuação;

Sensação de que nem todo conteúdo fecal foi eliminado;

Sangue nas fezes;

Cólicas;

Dor abdominal;

Perda de peso sem motivo aparente;

Fraqueza e sensação de fadiga.





Metrópoles