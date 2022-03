Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 10 anos em Aurora/CE

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (2) suspeito de estuprar a própria sobrinha, uma menina de dez anos, na localidade de Sítio Creoulas, zona rural de Aurora, interior do Ceará. O pai do suspeito chegou a oferecer dinheiro em troca do silêncio dos familiares da criança.





Segundo a Polícia Civil, após os parentes descobrirem que o homem mantinha relações sexuais com a garota, eles denunciaram o caso às autoridades. Um mandado de prisão temporária foi expedido pela comarca do município.





Após a sua prisão, foram feitos os procedimentos de rotina, tais como exame pericial junto a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a condução à Cadeira Pública de Juazeiro do Norte, onde o mesmo permanece à disposição do Poder Judiciário.





Fonte: G1/CE