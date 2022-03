Em reunião com Presidente do INSS, Deputado Moses Rodrigues apresenta demandas da OAB da Ibiapaba

Na última terça-feira, 22, o Deputado Federal Moses Rodrigues esteve reunido com o Presidente do INSS, José Carlos Oliveira, em Brasília para tratar sobre a realização de Perícias Médicas e Avaliações Sociais na APS de Ipu-CE, e o Pagamento de Benefício no domicílio do Beneficiário.





A reunião atende a uma demanda da Subsecção da Ibiapaba da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/CE. “Representantes da Comissão de Direito Previdenciário da Subsecção, nos procuraram para levar a pauta ao Presidente do INSS. A pauta foi bem recebida e logo será atendida pelo Instituto, como garantiu o Presidente”, destacou Moses Rodrigues.





A pauta foi apresentada ao parlamentar no início do mês, pelo Presidente da Subsecção da Serra da Ibiapaba, José Helter Cardoso de Vasconcelos Junior, e pelos representantes da Comissão Provisória de Apoio a Comissão de Direito Previdenciário, Adriano Melo e Clemilton de Lima Costa.