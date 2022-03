Empréstimo na Conta de Luz em Recife

Mister Money!





Você já escutou alguém dizer sobre empréstimo na conta de luz? Pode soar estranho, mas está é uma modalidade recente de crédito, também chamada de empréstimo pessoal alternativo.





O que é empréstimo na conta de luz?





O empréstimo na conta de luz, é uma modalidade de empréstimo destinada para pessoas que tem menos chance de aprovação em outros empréstimos. Ou seja, aquelas que estão negativadas.





Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC, no último ano, quase 50% da população brasileira ficou com o nome restrito em algum momento.





Portanto, boa parte dos brasileiros apresentam para os bancos e instituições financeiras, um risco eminente de inadimplência no pagamento de empréstimos. Justamente por isso que a aprovação se torna mais difícil, e é neste momento que o empréstimo na conta de luz pode ajudar.





Este tipo de crédito está disponível desde 2019, para alguns estados brasileiros. Com ele é possível que a pessoa solicite um empréstimo e pague as parcelas dele na sua conta de luz. Certamente o valor das parcelas serão adicionadas ao seu consumo de energia.





Como funciona o empréstimo na conta de luz?





Como citamos anteriormente o empréstimo na conta de luz é uma modalidade de crédito nova. Ela permite que a pessoa pague as parcelas do seu empréstimo juntamente com o seu consumo de energia. A soma desses valores estará presente na sua fatura mensal de consumo.





O pagamento pode ser feito como de costume, débito, no caixa eletrônico ou em uma lotérica.





É importante que você saiba que o valor máximo de parcela é equivalente a duas vezes o valor do seu consumo de energia. Por exemplo, se a sua conta de luz custa R$50 reais, o valor máximo da sua parcela do empréstimo será de R$100.





Normalmente quem realiza este tipo de empréstimo são financeiras que possuem parcerias com a empresa que fornece energia elétrica para sua casa.





Como eu contrato o empréstimo na conta de luz?





Para contratar este empréstimo você deverá buscar uma instituição ou empresa especializada em empréstimo com débito de consumo e apresentar os seguintes documentos:





RG;

CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante bancário.





Normalmente o processo para a formalização do empréstimo acontece online, mas lembre-se de certificar que o site seja confiável.





Além disso, não passe os números dos seus documentos por ligações ou SMS sem saber com quem está conversando.





Outra coisa que você deve saber é que o valor do empréstimo costuma variar entre R$ 500 e R$ 2500.





Vantagens do empréstimo na conta de luz:





-Após a aprovação do crédito, o dinheiro pode estar na sua conta em até 24h;

-O prazo para pagamento é de 3 a 18 meses;

-O processo de solicitação é simples e online;

-O valor da parcela será somente 2 vezes o valor do seu consumo de energia.

-Desvantagens do empréstimo na conta de luz:

-Ao solicitar, será preciso passar por uma análise de crédito;

-As taxas de juros podem variar bastante de pessoa para pessoa;

-É necessário ter uma conta bancária, pois o dinheiro do empréstimo será depositado nela;

-Você deve ter no mínimo 21 anos e no máximo 79 anos;

-Não é possível solicitar se suas contas de luz estiverem em atraso, é necessário regularizar a situação primeiro;

-Atualmente este tipo de empréstimo só está disponível para alguns estados brasileiros, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.

-Sua conta de consumo estará mais cara durante alguns meses, pois virá junto com a parcela do empréstimo.





-Vale ressaltar que não é preciso realizar nenhum deposito bancário para receber o seu empréstimo. Se a empresa ou representante que está se comunicando com você, pedir que faça um deposito, desconfie, pois pode ser um golpe.





Posso fazer mais de um empréstimo na conta de luz?





A facilidade de conseguir este empréstimo é grande, mas não é possível realizar dois ao mesmo tempo.





Para solicitar um novo empréstimo na conta de luz, você deverá quitar o anterior primeiro.

Vale a pena contratar este tipo de empréstimo?





Essa é uma pergunta que só pode ser respondida após você realizar algumas simulações de outros tipos de empréstimo.





Primeiro defina qual o valor que você precisa e para qual finalidade ele será utilizado. Após isso, se aprofunde nas simulações.





Atualmente existem muitos tipos de empréstimos que podem lhe interessar, como o empréstimo online, empréstimo consignado, empréstimo com garantia de imóvel etc. Mas o que será mais vantajoso para você, é aquele com taxas de juros e CET menores e prazos longos.





Certamente se o seu nome estiver “sujo”, você terá mais dificuldades para conseguir crédito no mercado financeiro. Mas também existem empréstimos direcionados para este público, assim como o empréstimo na conta de luz. Que apesar de ser muito vantajoso para quem tem restrição no nome, qualquer pessoa pode solicitar.





Portanto este empréstimo pode valer a pena, principalmente se o valor que precisar não for alto. No entanto, se atente as taxas de juros, elas podem variar bastante.





Outra coisa que você deve calcular, antes de assinar o contrato é o valor do CET (Custo Efetivo Total).





Faça uma organização financeira para saber qual o valor de parcela caberá no seu orçamento, assim ficará mais fácil escolher uma boa proposta de empréstimo. Agora que você conheceu essa nova modalidade de crédito, o empréstimo na conta de luz, não deixe de compartilhar conosco sua experiência nesta categoria.





Escrito por CashMe (Equipe de redação de CashMe.)