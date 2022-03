Governo do Ceará oferta mais 25 mil habilitações em 2022 com nova etapa do CNH Popular

A população cearense será beneficiada com mais 25 mil vagas para habilitações gratuitas até o fim de 2022. A informação foi divulgada pelo Governo do Ceará, na manhã desta terça-feira (22), que lançou nova etapa do Programa CNH Popular 2022. O anúncio contou com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela, do secretário da Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, e do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Maximiliano Quintino.





O governador destacou que todos os 184 municípios serão contemplados. “Serão 25 mil unidades, sendo 20 mil para o Interior, e 5 mil para a Capital. A distribuição das vagas é pelo número de habitantes”, detalhou Camilo Santana, ressaltando que somando as duas últimas fases, 2021/2022 e 2022, o Estado soma 50 mil habilitações distribuídas de forma gratuita. O público-alvo é formado, principalmente, por beneficiários do programa federal Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).





Por meio do programa, é possível obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (moto) ou B (automóvel). “Destaco a importância de garantir apoio e equidade na aquisição da carteira de motorista, que é tão importante para tantas pessoas, inclusive uma fonte e oportunidade de trabalho, além de outras possibilidades. E o Governo do Estado chega principalmente para apoiar quem mais precisa. Esse tem sido um compromisso de todos nós”, enfatizou a vice-governadora Izolda Cela.





Criado em 2009, o programa, executado por meio do Detran-CE, estima chegar a 200 mil cearenses beneficiados ao fim de 2022. “Eu diria que até o fim do ano serão 200 mil oportunidades, porque serão 200 mil CNHs, e que a gente sabe que essas pessoas vão utilizar essa ferramenta para buscar oportunidade de emprego e atravessar essa vida”, reforçou o secretário Lúcio Gomes.





Este novo volume de CNHs gratuitas se soma a outras 25 mil lançadas ainda em 2021, cujo atendimento está sendo realizado. Com o incremento, portanto, serão 50 mil novas CNHs considerando os dois anos.





O superintendente do Detran também ressaltou a importância do programa para garantir um trânsito mais seguro. “Dentro desse processo de habilitação, as pessoas vão se capacitar para poder conduzir um veículo com mais segurança, e também capacitação pela importância de inserção desse cidadão no mercado de trabalho”, complementou.





Os novos condutores que se habilitam na categoria A recebem um capacete, garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015, e que atende às exigências legais vigentes.

Inscrições





Os interessados devem realizar cadastro no site do Detran , registrando as informações solicitadas e anexando documentos exigidos. Em seguida, os dados passam por análise do Detran-CE.





Após verificação e aprovação do cadastro, será agendada a comissão para onde os candidatos serão direcionados pelo Detran para as autoescolas, que serão responsáveis pela preparação dos respectivos alunos do programa.





Os interessados devem se inscrever somente no site oficial do Detran-CE e não devem levar em consideração qualquer e-mail e nenhum tipo de link através de redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, para evitar fraudes ou tentativa de golpe.