Príncipe da Arábia Saudita virá ao Brasil em maio, diz Bolsonaro

Nesta segunda-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman virá ao Brasil este ano. De acordo com ele, a visita está prevista para ocorrer em maio.





A declaração foi dada durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Bolsonaro disse que conversou pessoalmente com Mohammed bin Salman e que os dois países farão uma “grande parceria”.





– Agradeço aqui a presença do embaixador da Arábia Saudita. Agora há pouco estive conversando com o príncipe herdeiro Bin Salman, que deve nos visitar no próximo dia 9 de maio. Uma grande parceria, em vários aspectos. É o interesse do mundo no Brasil e o Brasil interessado no mundo também – apontou.





O convite para a visita do príncipe ao Brasil havia sido feito pelo governo brasileiro em novembro do ano passado, quando o ministro de Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, veio ao Brasil. (Pleno News)