Impactante: TV russa mostra primeiras imagens do Antonov An-225, maior avião do mundo, completamente destruído; VEJA VÍDEO

As primeiras imagens do Antonov An-225, maior avião do mundo, foram divulgadas por uma TV estatal russa. A aeronave foi atingida no último domingo (27) durante um bombardeio no aeroporto de Gostomel, na Ucrânia, próximo à Kiev.





O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, confirmou a informação no Twitter: “[…] A Rússia pode ter o destruído, mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!”.

(Metropoles)