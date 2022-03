Rússia bombardeia torre de TV em Kiev, canais ucranianos saem do ar

A Rússia atacou uma torre de TV em Kiev, na Ucrânia, canais de TV em todo o país pararam de transmitir há alguns minutos.

Anteriormente, a Rússia havia emitido um aviso de que atacaria o QG do serviço de segurança de Kiev com “armas de alta precisão”. Os moradores que moram perto foram convidados a evacuar.

A Rússia disse que lançaria um ataque contra o ‘Centro de Informações e Operações Psicológicas’ na capital ucraniana para suprimir o número de ataques de informação a várias instituições estatais e cidadãos russos.

Moscou emitiu alertas para moradores que vivem próximos a torres de comunicação perto da sede no centro de Kiev para que evacuem suas casas para sua própria segurança.

BREAKING: The 385 m Kyiv TV tower has been targeted by a Russian strike. pic.twitter.com/3GfVGcK27W