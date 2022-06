Bolsonaro diz que, diante das decisões do STF, só lhe restam duas alternativas: “entregar as chaves ou não cumprir”; VEJA VÍDEO

Jair Bolsonaro, em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro nesta quarta (8), afirmou que o ministro Fachin é leninista, comunista e ex-advogado do MST. Além disso, repetiu mais uma vez que, diante das decisões que o STF vem tomando, só lhe restam duas alternativas “entregar as chaves à Fux ou dizer ‘não vou cumprir'”.





Fachin tem entrado em rota de colisão com Bolsonaro em razão das críticas levantadas pelo chefe do Executivo ao sistema eleitoral do país e sua lisura. Segundo a Veja, o presidente da República foi ao evento acompanhado de Daniel Silveira.





Veja o vídeo a seguir:





(O Antagonista)