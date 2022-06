Bolsonaro: “Previsão é cair R$ 2 o preço da gasolina e R$ 1 do diesel”

Em entrevista à CBN Recife nesta segunda-feira (13), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as medidas propostas pelo governo para mitigar os altos preços dos combustíveis devem reduzir em R$ 2 o litro da gasolina e em R$ 1 o do diesel.





O governo pretende zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha; reduzir o ICMS e zerar tributos federais sobre gasolina e etanol e compensar, ao menos em parte, os estados pela perda de arrecadação.





“A previsão é cair por volta de R$ 2 o litro da gasolina e cair por volta de R$ 1 o preço do diesel”, disse o presidente.





Estimativa semelhante havia sido anunciada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), relator de duas propostas sobre o tema no Senado. De acordo com o ele, os textos prometem reduzir em R$ 1,65 o preço do litro da gasolina e R$ 0,76 o do diesel.





(Gazeta Brasil)