CBF AFASTA JUIZ QUE PREJUDICOU FORTALEZA EM PARTIDA CONTRA O GOIÁS

A decisão foi tomada porque a Comissão de Arbitragem da CBF, após reclamação formal enviada pelo Fortaleza, entendeu que Bruno Arleu errou na decisão de não marcar pênalti em Yago Pikachu, em uma lance que ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o ala-direita do Tricolor foi empurrado na grande área pelo defensor Caetano, do Esmeraldino. O juíz Bruno Arleu de Araújo, que faz parte do quadro FIFA, não voltará a apitar até concluir passagem por um programa de aperfeiçoamento da Comissão de Arbitragem No lance citado, o árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves-RN, sugeriu revisão e Arleu foi ao monitor, mas manteve a decisão de que não houve penalidade.





Via Revista Ceará

Foto: CBF