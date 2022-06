Ciro Gomes ataca medida das Forças Armadas e da Defesa contra ele

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, chamou de “ação política” a notícia-crime do Ministério da Defesa e do comando das Forças Armadas contra ele por declarações sobre a atuação das Forças frente ao crime organizado na Amazônia.





Para ele, a reação reflete o “grau de politização” do atual comando das Forças Armadas.





Em seu perfil nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (24), Ciro Gomes afirma que a “nota agressiva e intempestiva” das Forças Armadas descontextualiza declarações dele dadas em entrevista à rádio CBN sobre a realidade no Amazonas, na região onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados no início do mês.





(Terra Brasil Notícias)