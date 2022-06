Em Campina Grande, Bolsonaro vai a motociata junto a multidão

O presidente Jair Bolsonaro viajou, nesta sexta-feira (24), para a cidade de Campina Grande, na Paraíba. E no local, o presidente participou de uma nova motociata com apoiadores.





Ele foi ao estado para participar da entrega de residências do programa Casa Verde e Amarela. O presidente ainda deve visitar o Parque do Povo, onde irá participar do evento junino conhecido como Maior São João do Mundo.





Bolsonaro compartilhou um vídeo da motociata em suas redes sociais.

- Campina Grande / Paraíba (24/06/2022) pic.twitter.com/xqWjnmO8sT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 24, 2022