Garotinha com tosse e falta de ar tem sanguessuga removida da garganta

Uma garotinha chinesa com 5 anos de idade teve uma sanguessuga removida da garganta, depois de ter passado vários dias com tosse e falta de ar irremediáveis. O caso surpreendente foi registrado no departamento de pediatria do Hospital Popular da cidade de Wenshan.





Conforme reportado pelo Yahoo Austrália, os sintomas apresentados pela menina levaram os familiares a pensar que ela estava resfriada. No entanto, sem indício de melhora, eles decidiram buscar auxílio médico.





A garotinha foi submetida a um exame de imagem, que revelou aos médicos o verme, de 15 cm de comprimento, alojado na região da laringe.





Os profissionais imediatamente realizaram o procedimento de remoção do animal.





Livre da sanguessuga, a menina se recuperou completamente da situação de extremo desconforto e recebeu alta do hospital.





Mas, apesar do desfecho positivo, não há informação sobre como a criança contraiu o verme.





Via Terra Brasil Notícias