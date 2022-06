Fortaleza empata em 0 a 0 com Athletico-PR e segue sem vencer em casa no Brasileirão

O Fortaleza disputou mais uma partida do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo, 12, na Arena Castelão. O desafiante da vez foi o Athletico-PR, pela 11ª rodada da Série A. O Leão foi superior em boa parte do jogo, mas não conseguiu tirar o zero do placar e a partida terminou empatada em 0 a 0.





O empate não é nada bom para o Fortaleza. O Leão do Pici segue na lanterna da competição com apenas sete pontos somados em 11 jogos. A distância para o primeiro time na zona do rebaixamento, o Botafogo, é de cinco pontos. O time carioca ainda jogará na rodada, contra o Avaí, na noite desta segunda-feira, 13.









O jogo





Como já é de praxe nos jogos na Arena Castelão, o Fortaleza começou a partida pressionando o Athletico-PR. O tricolor alugou o campo ofensivo de jogo e criou jogadas nos minutos iniciais.





Logo aos cinco minutos, o Leão do Pici chegou com perigo pela primeira vez. Robson recebeu na intermediária do campo e arriscou. O chute tinha direção certa, mas o goleiro Bento estava bem posicionado e fez defesa segura.





Nos minutos seguintes, o Fortaleza voltou a levar perigo ao gol adversário em duas oportunidades, ambas com Yago Pikachu. Na primeira oportunidade, o camisa 22 desviou o cruzamento de Lucas Lima, mas a bola passou por cima do gol. Depois, o ala recebeu bom passe de Robson dentro da área e chutou cruzado, obrigando Bento a fazer grande defesa.





Após o começo forte do Fortaleza, o Athletico-PR buscou diminuir o ritmo do duelo. Os atletas do Furacão pareciam satisfeitos com o empate momentâneo e não tinham pressa para chegar ao ataque, ou cobrar bolas paradas.





Com a melhora do Furacão, o time cearense só voltou a levar perigo aos 41 minutos. Moisés arrancou pela faixa central do campo, driblou um defensor e arriscou de longa. Bento fez mais uma boa defesa para salvar o time de Felipão.





Assim como na primeira etapa, o Fortaleza voltou do intervalo disposto a empurrar o Athletico-PR contra a própria meta. O Leão rodava a bola, mas não conseguia criar muitas oportunidades claras.





Até os 20 minutos, o time cearense levou perigo em apenas duas oportunidades. Uma foi com Pikachu, que recebeu passe de Moisés e chutou travado. Na outra ocasião, Lucas Lima dominou dentro da área e finalizou de perna direita, mas a bola desviou na defesa e foi para escanteio.





O Athletico manteve a mesma postura da primeira etapa e buscava povoar a frente da área, para impedir o Leão de chegar perto do gol. Devido a isso, Juan Pablo Vojvoda fez substituições para lançar o Fortaleza ao ataque. Entraram Renato Kayzer e Hércules nos lugares do zagueiro Landázuri e o atacante Robson.





As mudanças não surtiram efeito, e o Fortaleza seguiu com dificuldades para criar no campo ofensivo. Com isso, o jogo terminou empatado em 0 a 0.





(O Povo)