Oscar e Moses Rodrigues recebem título de Cidadão de Santana do Acaraú

Na noite desta segunda-feira (27), o Deputado Federal Moses Rodrigues e seu pai, Oscar Rodrigues Junior, Chanceler do Centro Universitário Inta – UNINTA, receberam na Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Acaraú, o título de Cidadão da cidade. A comenda foi uma proposição do Vereador Jorgecar Vasconcelos e aprovada por unanimidade na Casa Legislativa. Além de Moses e Oscar, a empresária Ivete Cordeiro também foi agraciada.





A solenidade contou com a presença dos vereadores Dr. Tarcísio, Domingos Sávio, Expedito Galdino, Sávio Mendes, Eulina Canafístula e Wesley Silva. Também estiveram presentes o Prefeito Meu Deus e a primeira-dama, Katia Gislaine, além do ex-deputado estadual Rogério Aguiar.





“Quanta satisfação por receber o título de cidadão santanense. Como parlamentar, quero reforçar o meu compromisso com o crescimento de Santana do Acaraú. Muito obrigado a todos por essa homenagem e por tanto carinho”, destacou Moses Rodrigues.





Durante seu discurso Moses ainda falou sobre os recursos destinados para o município nas áreas da saúde, cidadania e desenvolvimento econômico.





A solenidade ainda contou com a presença de lideranças políticas do município como os amigos Albecy, Carlinhos da 5R Móveis, esposo da homenageada, Régis, Édson do Distrito da Bahia, ex-vereador Cristian Crisóstomo, Maurene, do Distrito de Parapui, João, da associação do Bairro do Retiro, Dênis e S. Zé Maria da Plamovir, Albert, Quariguasi, Maciley e Guaru do esporte.