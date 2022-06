POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ PRENDE HOMEM SUSPEITO DE DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA

Um trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na captura de um homem de 42 anos suspeito de descumprir uma medida protetiva em favor de sua ex-companheira. A prisão aconteceu por força de cumprimento de um mandado de prisão preventiva, na tarde desta segunda-feira (27), na cidade de Coreaú – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Os policiais civis da Delegacia Municipal de Coreaú tomaram conhecimento do caso após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO), no início deste mês, informando que o suspeito estaria ameaçando sua ex-companheira. Com isso, a unidade policial representou pela medida protetiva de urgência em desfavor do homem. Após o registro do BO e a ordem judicial expedida contra ele, o suspeito ainda tentou invadir a residência da vítima.





Com o descumprimento da medida protetiva, a unidade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. O homem, que não terá a identidade revelada para preservar a identidade da vítima, foi localizado e conduzido para a Delegacia Municipal de Coreaú, onde foi cumprido o mandado de prisão. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado para uma unidade prisional e encontra-se à disposição da Justiça.