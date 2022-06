Pelo menos 46 imigrantes são encontrados mortos dentro de caminhão no Texas

Pelo menos 46 pessoas foram encontradas mortas nesta segunda-feira (27) dentro de um caminhão em uma estrada do Texas, de acordo com veículos locais.





Os corpos foram descobertos dentro do caminhão de 18 rodas na Quintana Road, em San Antonio, e 16 sobreviventes foram levados às pressas para hospitais da região em condições variadas, informou a KSAT , citando várias fontes policiais.





Um grande número de ambulâncias, carros de bombeiros e outros veículos da polícia estão no local.





Os corpos foram encontrados dentro de um veículo de 18 rodas perto de trilhos.





O governador Greg Abbot disse no Twitter que as pessoas foram encontradas na traseira de um caminhão e culpam as mortes pela divisão política e como as fronteiras são protegidas.





“Hoje em San Antonio fez 102 graus. Imagine ser abandonado dentro de um caminhão de 18 rodas deixado para morrer – 42 pessoas morreram hoje – @AliMayorkas sequer mencionará seus nomes?”, escreveu o deputado Tony Gonzales, do partido republicano que representa o Texas.





Lonas perto da traseira do caminhão aberto, bem como uma grande ambulância de “vítima em massa – evacuação” correndo e dezenas de policiais do Departamento de Polícia de San Antonio, Segurança Interna e Patrulha de Fronteira no local.





O caminhão foi abandonado em uma área remota perto de trilhos de trem e o motorista continua foragido, de acordo com o New York Times.





Oficiais e socorristas estavam andando pelos trilhos do trem com câmeras de imagem térmica para encontrar possíveis sobreviventes e o motorista, informou a KSAT.





O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que o cônsul mexicano estava a caminho do local na segunda-feira.





Ebrard disse em um tweet que as nacionalidades das vítimas ainda eram desconhecidas.

O consulado geral mexicano em San Antonio disse no Twitter que forneceria ajuda a qualquer mexicano envolvido no incidente, se houver. Também disse que o cônsul-geral Ruben Minutti estava a caminho do local.

