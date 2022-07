Bolsonaro afirma que derrota Lula: “É Flamengo contra Bangu”

Neste domingo (17), o presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou total confiança na sua vitória sobre seu principal oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições de outubro. O chefe do Executivo chegou a fazer uma alusão jocosa a dois times de futebol.





– Ele que vai ligar para mim. Eu tenho certeza que eu não vou ligar para ele. Não tem o “se” nessa questão. É o Flamengo enfrentando o Bangu, com toda certeza. Até com o time reserva. Com todo o respeito ao Bangu – disse Bolsonaro ao ser questionado se telefonaria para Lula, caso ele saísse vitorioso.





O presidente também desacreditou as pesquisas de intenção de voto. Ele apontou que as imagens de atos populares dos quais participou nas últimas semanas mostram que tem apoio nas ruas.





– Viram as imagens de Fortaleza? Coisa fantástica, né? O que é aquilo, não tem um centavo meu, é espontâneo. Isso é Brasil, é uma política diferente do que se fazia aqui no Brasil – afirmou em conversa no Palácio da Alvorada.





– Eu posso perder em uma ou outra enquete, mas na grande maioria a gente ganha. Se for no meio do público evangélico, ou do público que gosta de armas, você vai no agronegócio, nesse somatório, de cada dez enquetes, nove eu ganho – completou.





O presidente citou pesquisas do Datafolha para embasar sua visão sobre a relevância das mesmas.





– O próprio Datafolha fez uma pesquisa dizendo que o Lula é mais honesto do que eu. Eu posso ter um monte de defeitos, todo mundo tem, agora quanto à honestidade, acho que o Lula perde para qualquer um no Brasil – finalizou. (Pleno News)