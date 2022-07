BOMBA! Em delação à PF, Marcos Valério relaciona o PT ao PCC

Nesta sexta-feira (1º), a revista Veja publicou um trecho da delação premiada do empresário Marcos Valério na qual ele associa o Partido dos Trabalhadores (PT) ao PCC. O depoimento foi dado à Polícia Federal (PF).





A reportagem traz os detalhes ditos por Valério aos investigadores. Entre eles estaria uma suposta chantagem feita por um empresário de transportes contra Lula. De acordo com ele, o ex-presidente Lula seria ameaçado por Ronan Maria Pinto para não revelar um esquema de arrecadação ilegal para financiar integrantes do PT.





Os recursos ilegais viriam de empresas de ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos, o que serviria para lavar recursos do crime organizado.





Além disso, a reportagem ainda traz Valério falando sobre um suposto dossiê do ex-prefeito Celso Daniel com “detalhes de financiamento ilegal de petistas”. De acordo com o empresário, após a morte do petista, o dossiê teria sumido. No entanto, o PT decidiu fazer uma limpeza no partido.





– A posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar direitinho que vocês vão ver que o PT fez uma limpa, expulsando do partido essas pessoas – disse em sua delação.





(Pleno News)