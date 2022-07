Rei dos memes: Tiringa diz que é pré-candidato a Deputado Federal

Com 26 milhões de seguidores nas redes sociais e bilhões de visualizações no YouTube, a dupla Charlles e Tiringa anunciaram pré-candidatura coletiva a deputado federal nas eleições deste ano pelo PRTB, além de firmarem a dobradinha com o também digital influencer Manetikin para estadual.





A novidade foi contata por Charlles e Tiringa nesta quinta-feira, 30 de junho, em um evento do partido, realizado na Zona Sul do Recife.





O PRTB confirmou sua chapa majoritária completa para disputar o Governo de Pernambuco, encabeçada por Esteves Jacinto, além de apresentar os pré-candidatos a deputado estadual e federal.





A sigla confirmou ainda o cargo de vice do pré-candidato, o médico Sílvio Eraldo, além de Viviane Trindade para concorrer ao Senado.





Durante o ato , que reuniu nomes de diversas regiões do estado, foi apresentada pelo presidente estadual do partido, Edinázio Silva, a “Caravana 28”, que ganhará as ruas a partir do próximo dia 1º de julho.





O projeto tem o objetivo de percorrer cidades pernambucanas, ouvindo as demandas da população e apresentando a chapa completa do PRTB.





Presidido no estado por Edinázio Silva, o PRTB quer chegar ao processo eleitoral desse ano oferecendo à população uma alternativa segura na chapa majoritária e de deputados.





O líder do PRTB no estado possui um histórico com uma vasta atuação em campanhas eleitorais no papel de estrategista.





Créditos: Portal de Prefeitura