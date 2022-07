Ministro da Economia da Argentina renuncia ao cargo

O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, renunciou ao cargo neste sábado (2). Em publicação nas redes sociais, ele escreveu uma carta direcionada ao presidente Alberto Fernández.





A renúncia é vista como uma derrota política do presidente argentino em sua disputa com a vice Cristina Kirchner. Em junho, em meio a pressões da ala kirchnerista, Fernández demitiu o então ministro da Produção argentino.





“Com a profunda convicção e confiança em minha visão do caminho que a Argentina deve seguir, continuarei trabalhando e agindo por uma Pátria mais justa, livre e soberana”, escreveu Martín Guzmán.





O momento pede que quem o senhor designe assuma as rédeas do Ministério que até hoje tive a honra de comandar. Com base na experiência que tive, considero ser primordial que trabalhe em um acordo político dentro da coalizão governante para que quem me substituir, e que terá essa alta responsabilidade, conte com uma gestão centralizada e com os instrumentos de política macroeconômica necessários para consolidar os avanços descritos e fazer frente aos desafios que virão.”





Guzmán assumiu o posto em dezembro de 2019 com a missão de conseguir renegociar a dívida com o FMI. Antes de entrar no governo, ele tinha uma longa passagem acadêmica em renegociação de dívidas e desenvolvimento.





Créditos: O Antagonista