Ciro Gomes perde para Bolsonaro em seu próprio estado, o Ceará

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) não se destaca nas pesquisas de intenção de voto nem mesmo em seu estado, do qual já foi governador, o Ceará. A pesquisa Quaest, contratada pelo próprio partido de Ciro mostrou o político com 11% da preferência dos eleitores, contra 18% de Jair Bolsonaro (PL).





O resultado da pesquisa indica que Lula estaria com 59% das intenções de voto. Contudo, no mês passado a diferença era bem maior, com Lula liderando com 68% contra 15% do atual presidente.





No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes do presidenciáveis aos entrevistados, Ciro também fica atrás de Lula e Bolsonaro, repetindo a performance em outros estados. Tudo indica que o pedetista não conseguirá repetir o feito das eleições de 2018, quando conseguiu ser o mais votado do Ceará, com 40,95% dos votos.