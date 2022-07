Paciente com câncer está com Covid-19 há mais de 470 dias

Um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, revelou o que pode ser o caso do paciente com a mais longa infecção por coronavírus. Trata-se de um homem de 60 anos, que segue com a Covid-19 há mais de 470 dias. O paciente enfrenta um câncer linfático e sua condição imunocomprometida prejudica sua recuperação.





De acordo com os pesquisadores, o homem possui três sublinhagens diferentes do vírus em seu organismo. Para os cientistas, o patógeno vem sofrendo mutações genômicas no corpo do paciente duas vezes mais aceleradas que o normal.





Pessoas imunocomprometidas fazem parte do grupo de risco da Covid-19 e, por esse motivo, tiveram prioridade na ordem de vacinação. O sistema imune desses indivíduos não funciona adequadamente, o que afeta sua luta contra vírus e bactérias.





– Essa infecção crônica resulta em uma evolução e divergência acelerada do Sars-CoV-2, um mecanismo que pode potencialmente contribuir para o surgimento de variantes geneticamente diversas – diz o estudo, que ainda passará por revisão de pares.





Por Thamirys Andrade / Pleno News