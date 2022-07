Foragido por estupro se entrega à Polícia após três horas de negociação em Fortaleza

Um homem foragido da Justiça por estupro de vulnerável foi preso na noite desta sexta-feira, 22, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, após cerca de três horas de negociações com a Polícia Militar. Armado com duas facas, ele resistiu à tentativa de abordagem dos policiais e ameaçou tirar a própria vida caso os militares se aproximassem de sua residência, localizada na rua 1078.





Diante da negativa, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) compareceram ao local para iniciar negociações com o suspeito. Durante as conversas, a rua foi interditada para o trânsito de veículos. Vizinhos relataram que o momento foi marcado por forte tensão. Após horas de conversa, as partes chegaram a um entendimento e o homem resolveu, enfim, se render.





De acordo com a PM, ele saiu ileso. Não houve reféns ou feridos na ação. O POVO apurou que o crime de estupro teria sido cometido há mais de dez anos. O mandado de prisão, no entanto, foi expedido recentemente. A Polícia não divulgou detalhes do inquérito ou do processo que envolve o suspeito. Para preservar a identidade da vítima, o nome dele também não foi informado.





Após a prisão, o homem foi levado para o 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra, onde prestou depoimento ao delegado de plantão. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade prisional da Capital, onde ficará preso preventivamente por tempo indeterminado.





