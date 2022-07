Ivo Gomes culpa Ciro e Roberto Cláudio pelo racha na aliança entre PDT e PT e diz que Cid “foi atropelado”

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT) voltou a criticar o processo de escolha do candidato (a) da base governista ao Palácio Abolição. O gestor, irmão do presidenciável Ciro Gomes e do senador Cid Gomes, disse que o segundo “foi atropelado” nas discussões que definiriam o nome da sigla, escolhido na última segunda-feira (Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, que derrotou a postulação da governadora Izolda Cela).





“Ciro e Roberto não conversam com ele há dois meses”, reforçou. Este, de acordo com o irmão mais novo da família Ferreira Gomes, é o real motivo para o afastamento de Cid da articulação na sucessão estadual, segundo entrevista concedida ao jornalista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste.





Para reduzir o ambiente tenso criado pela disputa pré-eleitoral envolvendo Izolda Cela e Roberto Cláudio, Ivo disse que o caminho é o diálogo, trazendo Cid Gomes de volta às articulações políticas, que, hoje, estão sendo feitas pelo ex-prefeito de Fortaleza e por Ciro Gomes. “Acho que (precisam) fazer o que não fazem há dois meses. Conversar, tentar trazer o Cid”, ao complementar que acha “difícil, mas não impossível”.





Segundo Ivo, Cid Gomes teria se ausentado da convenção Nacional do PDT que homologou a candidatura de Ciro Gomes como presidente, por causa do cenário local. “(Cid) foi completamente alijado do processo (de sucessão)”.





Ivo fez questão de dizer que não estará presente na convenção do PDT no próximo domingo, que vai homologar a pré-candidatura de Roberto Cláudio ao Palácio Abolição e que seguirá a decisão que for tomada por Cid Gomes.





A entrevista de Ivo expõe de forma mais ampla, o racha dentro do PDT, atingindo inclusive os Ferreira Gomes. Parceiro de Izolda Cela desde os tempos em que foram colegas de secretaria na gestão de Cid Gomes na Prefeitura de Sobral, Ivo fez elogios a ela: “Não a vi ressentida. Ela é uma grande mulher”.





Fonte: Ceará Agora