Golpe: Amazon alerta sobre vagas falsas de emprego no Ceará

A multinacional Amazon alerta a população do Ceará sobre um golpe que promete empregos de meio período e de motoristas no Centro de Distribuição (CD) da multinacional em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com Fabiano Arroyo, líder de Recursos Humanos para a Operação da Amazon no Brasil, a empresa segue um critério rigoroso em seus processos de seleção e recrutamento e faz um alerta.





“Reforçamos que nós não fazemos contato por meio de SMS ou WhatsApp. Nossos processos são realizados por meio das nossas ferramentas oficiais: nosso website, empresas de recrutamento e seleção que são contratadas por nós”, enfatizou Fabiano. Em relação à contratação de motoristas, a multinacional explica que os profissionais são engajados exclusivamente por meio dos Parceiros de Serviço de Entrega da Amazon.





O que fazer caso receba esse tipo de mensagem?





A recomendação para as pessoas ao receberem esse tipo de mensagem é rejeitar qualquer tipo de proposta feita em nome da Amazon e, ao avaliar qualquer oportunidade de trabalho, verificar se, de fato, essa oportunidade é verdadeira antes de compartilhar suas informações pessoais com terceiros ou clicar em links suspeitos.





A população também pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.





(O Povo)