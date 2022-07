Jovem baleado dá entrada em hospital e família recebe o rim dele em um saco plástico

O motoboy Jeferson Oliveira Bispo, de 21 anos, trabalhava com um aplicativo de alimentos, e durante uma das suas entregas ele foi cercado por alguns homens armados e foi baleado.





O caso aconteceu na última sexta-feira (22), na cidade de Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador, capital do estado da Bahia.





Os moradores da região onde o jovem foi alvejado o socorreram e o levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas devido a gravidade dos ferimentos ele precisou ser transferido para o Hospital Geral Menandro de Faria, onde passou por uma cirurgia e por causa de uma hemorragia e acabou perdendo um dos rins.





No sábado (23), a esposa de Jeferson, Andreza Silva, foi chamada para que comparecesse no hospital e ao chegar no local foi informada que precisaria pegar “uma peça do namorado”.





Segundo Andreza, uma funcionária entregou um saco plástico em suas mãos e foi então que ela soube que se tratava do rim do seu marido. Andreza ficou chocada quando soube do que se tratava e logo em seguida ela foi orientada que levasse o rim para passar por exames.

Ainda deram o prazo para que tudo fosse feito até a segunda-feira (25), a funcionária chegou a indicar alguns laboratórios onde o exame da anatomia patológica poderia ser realizado.





Luciano Bispo, pai de Jeferson, foi até o hospital e questionou a unidade sobre o procedimento.





“É uma situação muito complicada. A gente fica estarrecida com uma situação dessa. Eu queria uma resposta do hospital, porque nunca vi uma coisa dessas”, disse Luciano.





A polícia vai investigar o caso, e a conduta dos profissionais de saúde, não é de praxe que algo assim aconteça.





(Minuto Info)