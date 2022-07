Grampo da reunião de Ciro para impor Roberto Cláudio promete pôr fim à aliança PDT-PT

A reunião do presidenciável Ciro Gomes com as bancadas federal e estadual do PDT foi grampeada, segundo CN7 apurou nesta quinta-feira (14) — no encontro, ele tentou impor o nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio para concorrer ao Abolição pelo partido. O discurso virulento do FG contra o marido da governadora Izolda Cela, Veveu Arruda, está disponível na íntegra.





Os áudios do encontro também revelam um Ciro Gomes irritado e ameaçador: “Não serei desmoralizado no meu Estado”. E atacou a governadora Izolda, Camilo Santana e Veveu.





Em tempo





O grampo está pronto para ser vazado. Não há mais como manter a aliança FG-Camilo Santana após o grampo vir a público.