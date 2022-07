Pesquisa Modalmais: Bolsonaro e Lula estão em empate técnico

Os números da pesquisa Modalmais/Futura divulgados nesta quinta-feira (28) indicam que o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto, tanto na análise espontânea (quando a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados) quanto na estimulada (quando os eleitores sabem quem está concorrendo).





De acordo com a pesquisa estimulada, Lula tem 39,6% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 37,5%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os principais concorrentes nas eleições deste ano estão em empate técnico.





Na comparação com o último levantamento, divulgado no dia 30 de junho, tanto Lula quanto Bolsonaro apresentaram pouca variação em seus percentuais na pesquisa estimulada. O petista saiu de 38,9% no final do junho para 39,6% no levantamento atual. Bolsonaro, por sua vez, teve uma leve redução de 37,6% para 37,5%, no mesmo período.





Ainda no cenário estimulado divulgado nesta quinta, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7,4% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB), com 1,9%; e André Janones (Avante), com 1,5%, completam a lista dos cinco primeiros colocados.





Já na pesquisa espontânea, Lula aparece com 37,6% da preferência ante a parcela de 35,4% dos que declararam voto em Bolsonaro. Assim como na análise estimulada, os dois candidatos estão em empate técnico em virtude da margem de erro. Na comparação com o final de junho, Lula se manteve com 37,6%, enquanto Bolsonaro subiu de 34,3% para 35,4%.





A pesquisa da Futura, encomendada pelo banco digital Modalmais, consultou 2 mil pessoas em todo o território nacional. A margem de erro foi de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com uma confiabilidade de 95%. (Pleno News)