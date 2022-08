Bolsonaro: “Que moral tem pra falar de mim, ex-presidiário?”

Neste domingo (28), os principais candidatos à Presidência da República participaram do primeiro debate presidencial de 2022. O evento é organizado por um pool de empresas, formado pelas TVs Band e Cultura, pelo portal UOL e pelo jornal Folha de São Paulo.





No último bloco do programa, o candidato Jair Bolsonaro ganhou um direito de resposta e decidiu partir para cima do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.





O presidente lembrou de uma declaração dita pelo petista durante a pandemia, quando afirmou que “ainda bem que a natureza criou esse coronavírus”.





– Que moral você tem para falar de mim, ex-presidiário? Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Questões pessoais ou quem me visita no Planalto (…) A vacina? Tentou corromper? Cadê o contrato assinado? Só fake news e mentiras – destacou.





(Pleno News)