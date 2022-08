Debate na Band ultrapassa a Globo durante pico de audiência

O primeiro debate presidencial de 2022, que reuniu os seis principais candidatos ao Palácio do Planalto, rendeu bons números de audiência para a TV Band na noite deste domingo (28). De acordo com dados preliminares da Kantar na Grande São Paulo, o programa chegou a ultrapassar o Fantástico, da TV Globo, em diversos momentos.





Na pesquisa que analisa a audiência minuto a minuto, a Band ficou por mais de uma hora em primeiro lugar. Entre 22h15 e 22h25, o debate venceu o Fantástico por 14,7 a 14,1 pontos. Já na faixa das 22h53 às 23h50, o embate entre os candidatos venceu os blocos finais da revista eletrônica e da série Vai que Cola por 13,6 a 11 pontos.





No geral, a Band ficou com 13,3 pontos de média e picos de 14,8 no intervalo das 21h00 às 23h50. Já a Globo teve 13,9 pontos na média e foi seguida por SBT (7,3), Record (5,9) e RedeTV! (1,1). O debate deste ano representou um aumento de mais de 100% na audiência do debate da Band ante 2018, quando a emissora paulista teve 6,2 pontos de média. (Pleno News)