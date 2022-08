Campeã de futsal morre aos 20 anos de hepatite autoimune

A jogadora de futsal Pietra Medeiros morreu na noite de sexta-feira (20/8), aos 20 anos. A atleta estava internada em estado grave com hepatite autoimune. Ela chegou a fazer um transplante de fígado na quarta-feira (17/8), mas não resistiu.





A morte foi comunicada nas redes sociais do time de futsal feminino Taboão, do qual Pietra fazia parte. “Agradecemos a todos que se uniram nesses últimos dias desafiadores e oraram por ela”, publicou a equipe.





O time divulgou uma foto em que Pietra aparece segurando um troféu e uma medalha, com o uniforme do time. “Desejamos muito força a todos os familiares e a nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo”, consta na publicação.





De acordo com o clube de futsal, o velório será às 14h deste sábado, no Ginásio Ayrton Senna, em Taboão da Serra.





(Metrópoles)