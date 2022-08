Lula faz comício no Anhangabaú com público abaixo do esperado

O ex-presidente Lula realizou seu primeiro grande, ao menos deveria ser, comício de campanha neste sábado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com público bem abaixo do esperado.





A esposa de Lula, Janja, foi alçada a cantora durante a exibição do vídeo com jingle dos anos 90 repaginado “Lula lá” antes do discurso do candidato a presidente.





No discurso, o petista manteve o tom de sindicalista afirmando que o povo brasileiro precisa de emprego, que quer fazer churrasco de picanha e andar de avião.





O evento estava marcado para às 11h, mas só começou depois de meio-dia, com opositores, nas redes sociais, atribuindo o atraso à espera pelo povo, que marcou presença tímida, apesar das inúmeras alusões ao histórico comício das Diretas.





Marcaram presença no palco os candidatos a vice, Geraldo Alckmin, ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ao Senado, Márcio França (PSB), além da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, da ex-presidente Dilma Rousseff e do coordenador de campanha e senador Randolfe Rodrigues, entre outros políticos. (Diário do Poder)