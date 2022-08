Com Bolsonaro, JN tem maior ibope da TV brasileira em 2022

A entrevista com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite desta segunda-feira (22) no Jornal Nacional, da TV Globo, atingiu índices de audiência que a emissora não vinha conseguindo conquistar com o noticioso nos últimos tempos e, inclusive, registrou o maior pico de ibope da televisão brasileira em 2022. Os números foram divulgados pelo site Notícias da TV.





Antes desta segunda, o maior pico de audiência entre todas as emissoras nacionais no ano tinha sido a partida da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Chelsea e Palmeiras, que chegou ao ápice de 34,6 pontos na Band no dia 12 de fevereiro. O número é relativo ao apurado na Grande São Paulo, principal praça de publicidade do país.





Já a conversa com o presidente no Jornal Nacional, segundo dados prévios de audiência divulgados pelo Notícias da TV, marcou 32,4 pontos de média, mas atingiu picos de 37 na região metropolitana da capital paulista. A entrevista, que ficou no ar das 20h31 às 21h11, aumentou em 21,4% a audiência do jornal em relação à segunda passada, quando a atração marcou 27 pontos.





No Rio de Janeiro, o resultado da presença de Bolsonaro no JN foi até superior ao de São Paulo. No Grande Rio, o JN marcou 35 pontos e chegou a picos de 40 durante a entrevista. No Nordeste, o destaque ficou com Salvador, onde o Jornal Nacional chegou a picos de 38 pontos durante sua realização. (Pleno News)