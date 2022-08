Emoção: Neymar faz gol e presta homenagem a Jô Soares

Neste sábado (6), o Paris Saint-Germain (PSG) goleou Clermont por 5 a 0. A disputa marcou a primeira rodada do Campeonato Francês de futebol. Durante o jogo, Neymar fez gol e prestou homenagem ao apresentador brasileiro Jô Soares, que morreu na madrugada da última sexta-feira. As informações são do Globo Esporte.





De frente para a câmera da transmissão, o jogador mandou um beijo aos céus.





Neymar também escreveu “um beijo pro gordo” em sua faixa de proteção que fica no pulso. A frase é uma alusão ao bordão de Jô Soares, que sempre mandava um “beijo do Gordo” ao terminar de apresentar seus programas.

(Pleno News)