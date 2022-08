Marido descobre "chifre" ao flagrar esposa mandando nudes para contato fake de pizzaria

Um homem descobriu que vinha sendo traído pela esposa ao encontrar mensagens e “nudes” enviados para um contato salvo falsamente como sendo Pizza Hut, uma das maiores cadeia de pizzarias do mundo. O relato foi publicado no Reddit. Ele informou aos usuários do fórum que havia sonhado com a esposa o traindo e isso o motivou a investigar suas suspeitas.





As suspeitas da infidelidade no casamento de seis anos começaram desde que ela passou a ficar mais tempo ao celular e sair, supostamente com amigos.





“Eu tinha suspeitas depois que ela estava no telefone e saindo com os amigos com muita frequência. Eu tive um sonho ontem à noite que ela estava me traindo, então eu verifiquei o telefone dela enquanto ela estava no chuveiro”, explicou.





Ao visualizar os contatos, descobriu que sua esposa havia guardado o número de um homem disfarçado: em vez do nome do amante, usou o da Pizza Hut, como se fosse o contato de um delivery. Nas mensagens, a mulher dizia que seu marido estaria atrasado novamente sugeria fazer planos com o outro homem. Ela também alegou que estava colocando seu filho na cama, mas estava “animada para vê-lo em breve”, segundo o homem.





Em outra mensagem, no Snapchat, o marido viu uma foto explícita que a esposa enviou ao contato, por volta das 7h45 do mesmo dia, dizendo que ele estava fora.





A postagem no fórum reuniu mais de 2.500 comentários de apoio ao rapaz. Os internautas sugeriram para ele buscar um advogado e pensar no filho, antes de sair de casa





Via UOL