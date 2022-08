Bolsonaro vira no Rio de Janeiro e tem 41% contra 39,9% de Lula

Pesquisa Modalmais/Futura Inteligência revelou que o presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto no Rio de Janeiro com 41% contra 39,9% do ex-presidente Lula, situação que os coloca em empate técnico devido à margem de erro de 3,5%.





Ciro Gomes aparece em terceiro com 7,6%, seguido por Simone Tebet (1,8%), Pablo Marçal (1,1%), Soraya Thronicke (0,3%), Vera Lúcia (0,3%), Felipe d’Ávila (0,2%) e Leonardo Péricles (0,1%). Brancos e nulos somam 5,2% e 2,6% não souberam ou não quiseram responder.





A pequena variação dos números em relação à pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a uma lista com os nomes, mostra que a maioria dos eleitores fluminenses já decidiu em quem vai votar.





Na espontânea o resultado é o seguinte:





Bolsonaro – 40,7%

Lula – 38,4%

Ciro – 3,8%

Tebet – 0,9%

Marçal – 0,2%

d’Ávila – 0,1%

Outros – 1%

Brancos e nulos – 3,6%





Não sabe/Não respondeu/Indeciso – 11,3%





A Futura Inteligência também simulou um cenário com apenas os quatro candidatos mais bem colocados. Nesse caso, Bolsonaro lidera com 42,1% contra 37,2% de Lula, 11,2% de Ciro Gomes e 3,1% de Simone Tebet. Brancos e nulos somam 4,5% e 2% não souberam ou não quiseram responder.





Na simulação de segundo turno, Bolsonaro e Lula aparecem numericamente empatados com 45,9%. Nesse cenário, brancos e nulos somam 6,4% e 1,8% não souberam ou não quiseram responder.





O governo federal é avaliado como ótimo ou bom por 36,3% dos entrevistados. São 27,8% os que consideram o governo regular e 32,8% o avaliam como ruim ou péssimo. Apenas 3,2% não souberam ou não quiseram responder.





A avaliação pessoal do presidente Jair Bolsonaro é a seguinte:





Ótimo ou bom = 39,2%

Regular – 19%

Ruim ou péssimo – 40,3%

Não sabe – 1,5%





A Futura Inteligência ouviu 800 eleitores em 67 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 11 e 15 de agosto. A pesquisa e os resultados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ-09186/2022. (Diário do Poder)