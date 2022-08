Moses Rodrigues para Ivo Gomes: cadê os 500 mil que enviei para a Santa Casa? Vídeo

O prefeito Ivo Gomes (PDT) usou suas redes sociais para publicar uma lista de deputados que teriam destinado recursos federais para Sobral. Só constam Leônidas Cristino (PD) e Idilvan Alencar. Deputado federal Moses Rodrigues rebateu o prefeito.





Nesta segunda-feira (22), o deputado federal Moses Rodrigues (UB) rebateu, por meio de um vídeo, a informação do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), de que não teria enviado dinheiro para o o município. A resposta do parlamentar veio uma hora após a postagem.





Além de rebater a postagem, Moses Rodrigues cobrou do gestor municipal “R$ 500 mil enviados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, no ano passado, que não foram repassados, até hoje”. Moses enfatiza que, mesmo não sendo aliado do ex-governador Camilo Santana (PT), encaminhou, em 2021, R$ 10 milhões para a saúde do estado.





“O meu compromisso é com o povo cearense; o prefeito Ivo Gomes esquece disso. Eu quero dizer aqui que ele pode ficar tranquilo, que os recursos estão chegando aonde são mais necessários no Ceará. Inclusive, já chegaram muitos recursos na cidade de Sobral, que eu mandei”, disse o deputado, ao citar o montante enviado para a Ponte Estaiada (obra em andamento sobre o Rio Acaraú), além de mais R$ 3 milhões para a Segurança, e verba para a construção de miniestádios por toda a cidade.





Sobre o dinheiro destinado aos miniestádios, o deputado disse que, “não foram concluídos porque ele (Ivo Gomes) não sabe fazer gestão do dinheiro. Nós vamos continuar nessa luta, e vamos combater a arrogância desse prefeito, que só quer ficar em casa sem trabalhar. Um abraço e fiquem com Deus”. Finaliza o deputado federal.

Por Edwalcyr Santos