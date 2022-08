“Ordem absurda não se cumpre”: Bolsonaro critica Alexandre de Moraes por proibição de propaganda sobre 200 anos da Independência com slogan "futuro verde e amarelo"

Durante entrevista ao Pânico nesta sexta-feira (26), presidente Jair Bolsonaro (PL) foi informado ao vivo sobre a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, de proibir o governo de veicular uma propaganda sobre 200 anos da Independência com slogan ‘futuro verde e amarelo’.





Bolsonaro criticou o ministro e disse que “ordem absurda não se cumpre”. “Ordem absurda não se cumpre, se for verdade isso daí, ordem absurda não se cumpre.”





O presidente também afirmou que entraria com um recurso para reverter a decisão.





Na opinião de Moraes, há “viés político da campanha, conforme se extrai de vários trechos das peças publicitarias”.





Para o presidente do TSE, “trata-se de slogans e dizeres com plena alusão a pretendentes de determinados cargos públicos, com especial ênfase às cores que reconhecidamente trazem consigo símbolo de uma ideologia politica, o que é vedado pela Lei eleitoral, em evidente prestígio à paridade de armas”.





(Gazeta Brasil)