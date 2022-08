Procuradoria pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner

Vice-presidente da Argentina está sendo investigada por supostos crimes de associação ilícita.

O promotor Diego Luciani pediu, nesta segunda-feira (22), 12 anos de prisão para a vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pelo caso Vialidad, que investiga supostos casos de corrupção em obras públicas.





Cristina Kirchner está sendo investigada por supostos crimes de associação ilícita, agravada pelo cargo de chefe, e administração fraudulenta agravada em detrimento da administração pública entre 2007 e 2015, quando era presidente da Argentina.





A vice-presidente negou essas acusações.





Minutos depois, o presidente Alberto Fernández lamentou o pedido do Ministério Público:





“Hoje é um dia muito desagradável para quem, como eu, cresceu na família de um juiz, foi educado no mundo do direito e ensina Direito Penal há mais de três décadas. Mais uma vez, transmito meu mais profundo carinho e solidariedade a vice-presidente”, escreveu ele no Twitter.