Renata Almeida desiste de ser vice de Elmano após pressão das redes sociais

Renata Almeida (MDB) desistiu neste sábado (6) de concorrer ao cargo de vice-governadora na chapa do candidato Elmano Freitas (PT). Ela estava sofrendo pressão das redes sociais após virem à tona suspeitas de corrupção quando fez parte do Núcleo de Abrigos dos Idosos, do Governo do Ceará, além de questionamentos de ter apreço à família Bolsonaro.





Elmano e Camilo vão agora para uma reunião com Eunício Oliveira, para definir novo vice.





Em tempo





Segundo o presidente regional do MDB, Eunício Oliveira, a renúncia de Renata Almeida foi uma decisão pessoal e unicamente dela.





Em tempo II





O MDB está atrás de um novo vice. Renata Almeida demorou 12horas na chapa de Elmano.





Confira nota de Renata