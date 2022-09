Em missa, Bolsonaro diz rezar para proteger Brasil do comunismo, VEJA VÍDEO

Presidente teve uma série de compromissos em Brasília como parte da celebração do Bicentenário da Independência do Brasil

Nesta terça-feira, 6, o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma série de compromissos em Brasília como parte da celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. Durante a tarde, o chefe de Estado participou de uma missa em uma paróquia militar na região central da capital federal acompanhado da primeira dama e de ministros de Estado. Em um determinado momento da cerimônia, Bolsonaro discursou para o público e disse que pede a Deus para livrar o país do comunismo: “Elevo meu pensamento a Deus e peço a ele que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. Rezo um Pai Nosso, e peço a ele mais que sabedoria, peço forças para resistir e coragem para decidir”. Também presente na cerimônia, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, leu um trecho da Bíblia: “Nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus”. Na sequência, Bolsonaro recebeu chefes de Estado de países lusófonos no Palácio do Planalto. Os representantes de Guiné-Bissau, Cabo Verde e Portugal vieram para participar da cerimônia de 7 de setembro em Brasília. Pela noite, Bolsonaro foi até a Esplanada dos Ministérios recepcionar apoiadores do governo que vieram de diversas partes do país para acompanhar as celebrações da independência.

Fonte: Terra Brasil Notícias