Moro pede que Brasil “declare independência” e “liberdade”

Em meio às comemorações dos 200 anos de Independência, nesta quarta-feira (7), o candidato ao Senado pelo Paraná e ex-juiz, Sergio Moro (União Brasil), pediu para que, nas eleições de outubro, o Brasil “declare sua independência e grite pela sua liberdade”.





Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro vem acenando em apoio ao atual chefe do Executivo nacional.





– Neste bicentenário da independência, grite por um Brasil livre da velha política, da injustiça, da pobreza e da corrupção – declarou Moro, em publicação no Twitter.





Em vídeo de campanha, pessoas aparecem pedindo a independência do país de alguns problemas, como privilégio e impostos.





Em propagandas eleitorais nas redes sociais, o ex-ministro vem reforçando seu antipetismo e tenta se aproximar dos apoiadores de Bolsonaro.





Na terça-feira (6), Bolsonaro defendeu Moro e disse que a busca e apreensão realizada na casa do ex-juiz no último sábado para apreender material de campanha foi uma “covardia”. Entretanto, ele também mencionou suas divergências com o ex-ministro da Justiça.





– Não tenho nada para defender Moro, tenho péssimas recordações enquanto ministro meu que poderia ter feito muita coisa, não fez, mas esse fato de ir na casa do Moro, que fosse outro local até comitê, escritório político dele, é uma agressão. Por causa de tamanho de letra? Faz por escrito. Uma covardia que fizeram com o ex-ministro Moro – avaliou.





*AE