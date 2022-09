VÍDEO: Gatinha carinhosa de clínica ajuda a cuidar de animais internados

Ela mora na clínica veterinária e gosta de dar suporte emocional aos animais que estão ali internados.





Bea é uma gatinha carinhosa adotada pela equipe da clínica The Hospital Cats, nos Estados Unidos. A clínica costuma utilizar o perfil nas redes sociais para mostrar sua rotina de cuidados com os animais e também as peripécias da felina.





Um certo dia, um dos profissionais da clínica estava filmando a gatinha carinhosa para ver o que ela iria aprontar.





Então, Bea foi até as gaiolas em que estavam alguns animais internados e começou a esticar a patinha para fazer carinho neles. Muito fofa!





E esta não foi a primeira vez que Bea demonstrou seu carinho com os animais e humanos. Desde pequena, quando foi adotada, ela já era uma gatinha carinhosa muito fácil de lidar, que sempre gostou de oferecer o seu amor.





E a gatinha mostra que não só gosta de fazer carinho, como também não escolhe espécie. Em uma das cenas ela aparece acariciando as penas de uma galinha, o que causa espanto na pessoa que está filmando. “Oh Meu Deus, ela está acariciando essa galinha”, falou espantada a tutora.





Com todo esse carinho, Bea tem uma função muito importante na clínica que é dar suporte emocional aos outros animais que estão lá, tratando algum problema de saúde e se sentindo um pouco tristes por estarem presos em suas gaiolas de recuperação. Ela torna tudo mais fácil sendo tão fofinha! Assista:





Com informações do TheDodo