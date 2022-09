“Mal não voltará à cena do crime”, diz Bolsonaro em Brasília

"Não voltarão. O povo está do nosso lado, o povo está do lado do bem, o povo sabe o que quer”, disse o presidente.

Após participar do desfile cívico-militar em Brasília nesta quarta-feira (7) em celebração ao Bicentenário da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em uma manifestação de apoiadores nas proximidades da Esplanada dos Ministérios. Em seu discurso, o chefe do executivo relembrou a trajetória de seu governo e criticou opositores.





Em sua fala, que durou aproximadamente 15 minutos, o presidente voltou a falar de uma da “luta do bem contra o mal”.





“Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado, o povo está do lado do bem, o povo sabe o que quer”, disse. Bolsonaro.





“A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 e outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós, vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil”, disse Bolsonaro.





“A missão não é fácil, sabemos que é difícil, mas sempre tenho pedido a ele [Deus], mais que sabedoria, tenho pedido força para resistir e coragem para decidir. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da constituição. Com a reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas”. Na sequência Bolsonaro fez referência direta ao STF: “Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade e também demonstrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje, todos sabem quem é o Poder executivo, todos sabem o que é a Câmara dos Deputados, todos sabem o que é o Senado Federal, e também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal”. Tal fala foi seguida de vaias do público.





VEJA O DISCURSO DE BOLSONARO:

