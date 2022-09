Tragédia: adolescente morre eletrocutada após moto encostar em fio de alta tensão! Imagem forte

Maria Eduarda de Souza Noé, de 16 anos, morreu na manhã desta terça-feira (6), após ter passado por um fio de alta tensão no ramal do Acará, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.





De acordo com informações da polícia, a jovem passava o feriado com a família e ao retornar com o tio na garupa de uma motocicleta tentaram desviar de um buraco no ramal, atingindo um fio de alta tensão que estava caído. Após o veículo encostar no fio, minutos depois, a motocicleta pegou fogo.





O Instituto Médico Legal (IML), esteve no local para fazer a retirada do corpo. Funcionários da concessionária de Energia do Amazonas também estiveram no local.





Veja imagem

Fonte: Portal CM7