Genial/Quaest mostra Bolsonaro com 37% e Lula com 36%, em SP

Uma pesquisa Genial/Quaest, relativa a São Paulo, divulgada nesta quinta-feira (8), mostra que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tem 37% das intenções de voto para a Presidência entre eleitores do estado, ante 36% do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É a primeira vez que o chefe do Executivo ultrapassa numericamente o candidato do PT.





Na prática, ambos estão empatados na margem de erro, que é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Juntos, os outros candidatos ao Planalto têm 17% das intenções de voto.





Bolsonaro segue crescendo entre os evangélicos: ele tem 51%, ante 25% do candidato do PT.





No estado, o chefe do Executivo também aumentou sua preferência entre as mulheres e foi a 33%, outro empate técnico com o petista, que tem 36% nesse grupo. O presidente vence entre os homens por 41% a 36%.





Na simulação de segundo turno, Bolsonaro e Lula empatam na margem de erro, com o candidato do PT numericamente à frente. O ex-presidente da República tem 43%, e o atual chefe do Executivo, 42%.





A pesquisa Quaest foi contratada pelo Banco Genial e ouviu 2 mil eleitores em São Paulo entre 2 e 5 de setembro, de forma presencial. O registro na Justiça Eleitoral é SP-04685/2022.





*AE