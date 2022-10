Neymar cita democracia após ataques por apoio a Bolsonaro

Após declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), Neymar foi alvo de críticas na web por opositores do chefe do Executivo. O jogador Paris Saint-Germain decidiu se posicionar, citando a democracia, tão amplamente defendida.



– Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender – escreveu o jogador, que completou com um emoji de gargalhada e outro de “dúvida”.



No vídeo que viralizou nesta quinta-feira (29), gerando tanto elogios quanto ataques, Neymar aparece dançando uma música que pede voto para Bolsonaro. A gravação do atleta está no perfil dele no TikTok.



O nome do atleta ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, em seguida os internautas subiram o nome de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar que já declarou voto no candidato Lula (PT).